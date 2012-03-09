〔全球金市〕现货金微涨,中国数据引发进一步货币宽松的预期

* 中国2月通胀率处于20个月低位,为进一步放松政策提供空间

* 实货买盘减少,因价格反弹至每盎司1,700美元

路透新加坡3月9日电---金价周五小幅上涨,跟随其它大宗商品和股市走高,此前公布的中国通胀数据低于预期,预示该国未来可能进一步放松货币政策,不过美元反弹限制金价涨势.

一系列数据显示,中国2月工业生产、投资和零售销售均放缓,同时通胀率意外大降至20个月低位,给决策者提供了进一步放松货币政策以刺激经济的空间.