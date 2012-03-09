〔全球金市〕现货金微涨,中国数据引发进一步货币宽松的预期

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 中国2月通胀率处于20个月低位,为进一步放松政策提供空间
* 实货买盘减少,因价格反弹至每盎司1,700美元
* 现货金可能涨至每盎司1,712美元--技术分析
* 关注1330GMT的美国2月非农就业报告
路透新加坡3月9日电---金价周五小幅上涨,跟随其它大宗商品和股市走高,此前公布的中国通胀数据低于预期,预示该国未来可能进一步放松货币政策,不过美元反弹限制金价涨势.
一系列数据显示,中国2月工业生产、投资和零售销售均放缓,同时通胀率意外大降至20个月低位,给决策者提供了进一步放松货币政策以刺激经济的空间.
分析师表示,短期内,市场现金充裕的前景抵消了黄金作为通胀对冲工具的吸引力.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。