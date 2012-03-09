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亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 17:20 BJT

瓦努阿图发生7.1级地震 暂无伤亡损失报告

(本文由路透中文网编译提供)

路透悉尼3月9日电---美国地质调查局（USGS）称，太平洋岛国瓦努阿图（Vanuatu）附近海域周五发生7.1级地震，目前没有伤亡损失报告。

USGS称，震源深度约为36.8公里，震中位于瓦努阿图首都维拉港东南206公里。

电话联络到的维拉港一警方官员称，目前还没有伤亡损失报告。

太平洋海啸预警中心称，根据历史数据，目前无大范围破坏性海啸威胁。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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