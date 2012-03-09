瓦努阿图发生7.1级地震 暂无伤亡损失报告

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼3月9日电---美国地质调查局（USGS）称，太平洋岛国瓦努阿图（Vanuatu）附近海域周五发生7.1级地震，目前没有伤亡损失报告。
USGS称，震源深度约为36.8公里，震中位于瓦努阿图首都维拉港东南206公里。
电话联络到的维拉港一警方官员称，目前还没有伤亡损失报告。
太平洋海啸预警中心称，根据历史数据，目前无大范围破坏性海啸威胁。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。