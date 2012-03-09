〔德国经济〕出口在1月恢复增长,受欧元区外经济体的强劲需求支撑

路透柏林3月9日电---德国出口在1月复苏,受助于欧元区以外国家的强劲需求,这扩大了德国的贸易顺差,并支撑了对这个欧洲最大经济体避免冬季衰退的希望.

德国联邦统计局数据显示,该国1月经季节调整的出口较前月增长2.3%,优于路透调查中18位分析师平均预估的增长1.6%.去年12月德国出口下滑4.4%,创下近三年最大跌幅.

Berenberg bank的Christian Schulz说:"出口从去年底的挫折中恢复过来...德国正受益于强劲的多元化.当欧元区经济低迷之际,新兴经济体的需求提供了扶助."

德国1月未经季调的对欧元区国家出口增长仅4.6%,对非欧元区的欧盟成员国出口则增长7.1%,对其它国家出口增幅更是高达15.4%.

受强劲出口扶助,德国1月经季调的贸易顺差从前月的139亿欧元升至142亿,分析师预估为降至135亿.

去年第四季德国经济萎缩0.2%,因出口和民间消费低迷.许多分析师寄望2012年第一季经济能够保持稳定,从而避免经济陷入连续两季萎缩--即传统意义上的衰退.

周五的经调整后数据还显示,德国1月进口增长2.4%,超越分析师预估的增长1.4%,表明内需仍在支撑德国乃至整个欧洲经济.

不过下行风险仍存.1月订单意外下滑,因海外需求减弱,此外零售销售也出人意料的下降.(完)