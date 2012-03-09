〔新闻稿〕中国2月新增人民币贷款7,107亿元,M2同比增长13%--央行

(以下为中国人民银行3月9日发布的2012年2月份金融统计数据报告)

一、广义货币增长13.0%，狭义货币增长4.3%

2月末，广义货币(M2)余额86.72万亿元,同比增长13.0%，比上月末高0.6个百分点；狭义货币(M1)余额27.03万亿元,同比增长4.3%，比上月末高1.1个百分点；流通中货币(M0)余额5.14万亿元,同比增长8.8%,比上月末高5.8个百分点。当月净回笼现金8372亿元。

二、当月人民币贷款增加7107亿元，外币贷款增加84亿美元

2月末，本外币贷款余额59.66万亿元，同比增长15.0%。人民币贷款余额56.24万亿元，同比增长15.2%，比上月末高0.2个百分点，比上年同期低2.5个百分点。当月人民币贷款增加7107亿元，同比多增1730亿元。分部门看，住户贷款增加653亿元，其中，短期贷款增加328亿元，中长期贷款增加325亿元；非金融企业及其他部门贷款增加6435亿元，其中，短期贷款增加3370亿元，中长期贷款增加1784亿元，票据融资增加1106亿元。外币贷款余额5444亿美元，同比增长16.1%，当月外币贷款增加84亿美元。

三、当月人民币存款增加1.60万亿元，外币存款增加271亿美元

2月末，本外币存款余额83.73万亿元，同比增长13.0%。人民币存款余额81.74万亿元，同比增长12.6%，比上月末高0.2个百分点，比上年同期低5.0个百分点。当月人民币存款增加1.60万亿元，同比多增2824亿元。其中，住户存款增加1644亿元，非金融企业存款增加8941亿元，财政性存款增加1218亿元。外币存款余额3169亿美元，同比增长38.7%，当月外币存款增加271亿美元。

四、当月银行间市场同业拆借月加权平均利率3.38%，质押式债券回购月加权平均利率3.58%

2月份,银行间市场人民币交易累计成交18.40万亿元，日均成交8761亿元，日均成交同比增长45.4%。

2月份,银行间市场同业拆借月加权平均利率为3.38%，比上月低0.99个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为3.58%,比上月低1.10个百分点。

五、当月跨境贸易人民币结算业务发生1907亿元，直接投资人民币结算业务发生120亿元

2012年2月，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生1336亿元、571亿元、4亿元、116亿元。

注1：当月数据为初步数。

注2：2011年10月份起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。(完)