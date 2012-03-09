〔欧元区经济〕1月欧元区通胀压力降至21个月低点--ECRI

路透班加罗尔3月9日电---经济周期研究所(ECRI)周五公布的一项数据显示,1月欧元区通胀压力降至21个月低点.

ECRI周五称,1月欧元区未来通胀指标(Eurozone Future Inflation Gauge,EZFIG)从12月的96.6降至96.5.

"EZFIG从2011年初期所及高点进一步下降,最近降至21个月低点,"ECRI营运长Lakshman Achuthan表示."因此,欧元区通胀率未来几个月可能保持周期性下降趋势."

但上周公布的初值数据显示,欧元区2月通胀率从1月的2.6%升至2.7%,因全球原油价格继续攀升.

欧洲央行总裁德拉吉周四在月度记者会上表示,尽管经济出现走稳迹象,通胀率2012年很可能持于2%上方,并且持续有上升风险.[ID:nSB2023195](完)