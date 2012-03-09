〔欧元区经济〕1月欧元区通胀压力降至21个月低点--ECRI

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透班加罗尔3月9日电---经济周期研究所(ECRI)周五公布的一项数据显示,1月欧元区通胀压力降至21个月低点.
ECRI周五称,1月欧元区未来通胀指标(Eurozone Future Inflation Gauge,EZFIG)从12月的96.6降至96.5.
"EZFIG从2011年初期所及高点进一步下降,最近降至21个月低点,"ECRI营运长Lakshman Achuthan表示."因此,欧元区通胀率未来几个月可能保持周期性下降趋势."
但上周公布的初值数据显示,欧元区2月通胀率从1月的2.6%升至2.7%,因全球原油价格继续攀升.
欧洲央行总裁德拉吉周四在月度记者会上表示,尽管经济出现走稳迹象,通胀率2012年很可能持于2%上方,并且持续有上升风险.[ID:nSB2023195](完)
--编译 白云;审校 艾茂林
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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