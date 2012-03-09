〔中国铁路〕铁道部官员称不存在高铁建设大面积停工问题--新华

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京3月9日电---中国铁道部运输局局长吴强在"两会"(全国人大和政协会议)期间表示,不存在高铁建设大面积停工问题,今年铁路投资逾5,000亿元人民币,在建项目资金有保障.
新华社周五援引吴强称,高铁仍然有好的发展前景.去年中国18条高铁线路共运送4.4亿人次,较上年几近翻番.
他并称,铁路建设的投资要有区别对待.基础性的应由国家负责,之外的可走市场多元化的路径.
同时铁路运输企业定位应明确,公益性运营和市场企业的运营也要区分.铁路运价要遵循市场基本规律,同时也要兼顾社会、百姓和铁路历史.今年铁路建设任务要有资金支持和相关措施保障实现.
去年甬温线动车事故,以及铁道部负债率攀升,导致铁路建设大幅放缓,当时媒体曾报导,因资金紧张,大部分铁路在建项目处于半停工状态.
铁道部数据显示,今年1月全国铁路固定资产投资累计完成122.822亿元,较上年同期降幅扩至69.6%;其中基本建设投资累计完成87.3182亿元,同比大减76%.[ID:nSB1393072](完)
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--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。