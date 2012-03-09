〔中国债市〕现券走势平淡,但信贷数据增长乏力或鼓舞涨势

路透上海3月9日电---中国银行间债市周五现券收益率小幅整理,2月通胀虽然明显回落,但并未超出市场预期,缺乏惊喜的市场延续平淡走势.但稍晚央行数据显示信贷投放不力,经济增长或存隐忧,虽然政策面不会很快出台宽松政策,但债市仍可能受到乐观情绪鼓舞,收益率有望下行.

"(2月物价数据)在预期内,(影响)比较小,...(信贷数据显示)贷款需求不足,债券的需求应该会上来一些,"深圳一券商交易员称.

他认为,贷款增长乏力令经济增长亦显担忧,但政策短期内不会明显放松,估计下周现券收益率将下行,但跌幅有限,或在5-10个基点(bp)之内.

春节后食品价格的回落令中国2月CPI同比涨幅回落明显,重返下行通道并创20个月新低.经济增速放缓主导的物价回落使得未来通胀压力料持续缓解,亦令分析人士普遍相信,实现政府提出的今年通胀率控制在4%左右的目标应无虞.[ID:nSB2023879]

中国人民银行周五公布数据显示,2月新增人民币贷款7,107亿元,低于此前路透7,500亿元的调查中值;当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长13.0%,高于12.8%的路透调查中值.

上海一券商交易员则称,尽管今日利率债对公布的宏观数据未作出明显反应,但低评级短融等信用品种依然表现活跃,收益率亦有所走低.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.3249 2.9906

上日 2.3262 2.9437

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4860/3.4189

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9320/2.8930

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6761/3.6144 (完)

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--发稿 曾菱; 审校 林高丽

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