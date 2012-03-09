〔中国债市〕现券走势平淡,但信贷数据增长乏力或鼓舞涨势

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海3月9日电---中国银行间债市周五现券收益率小幅整理,2月通胀虽然明显回落,但并未超出市场预期,缺乏惊喜的市场延续平淡走势.但稍晚央行数据显示信贷投放不力,经济增长或存隐忧,虽然政策面不会很快出台宽松政策,但债市仍可能受到乐观情绪鼓舞,收益率有望下行.
"(2月物价数据)在预期内,(影响)比较小,...(信贷数据显示)贷款需求不足,债券的需求应该会上来一些,"深圳一券商交易员称.
他认为,贷款增长乏力令经济增长亦显担忧,但政策短期内不会明显放松,估计下周现券收益率将下行,但跌幅有限,或在5-10个基点(bp)之内.
春节后食品价格的回落令中国2月CPI同比涨幅回落明显,重返下行通道并创20个月新低.经济增速放缓主导的物价回落使得未来通胀压力料持续缓解,亦令分析人士普遍相信,实现政府提出的今年通胀率控制在4%左右的目标应无虞.[ID:nSB2023879]
中国人民银行周五公布数据显示,2月新增人民币贷款7,107亿元,低于此前路透7,500亿元的调查中值;当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长13.0%,高于12.8%的路透调查中值.
上海一券商交易员则称,尽管今日利率债对公布的宏观数据未作出明显反应,但低评级短融等信用品种依然表现活跃,收益率亦有所走低.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 2.3249 2.9906
上日 2.3262 2.9437
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4860/3.4189
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9320/2.8930
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6761/3.6144 (完)
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--发稿 曾菱; 审校 林高丽
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。