〔欧元债市〕新希腊债券以面值的约20%交投--路透数据

路透伦敦3月9日电---根据交易商及路透数据,将于周一发行的希腊新债发行前交易的报价约为其面值的五分之一.

希腊2042年2月到期债券<0#GR075330073=>买方报价为面值的20%,卖价为面值的23%;2032年到期债券<0#GR075329849=>报在21.00/24.00.发行前交易价格为该债券正式发行前银行间的报价.

"尽管已经展延了20年或30年,这仍显示市场不相信希腊能够偿还债务,"一名交易商表示.(完)

--编译 张明钧;审校 沈以文

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