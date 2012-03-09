〔欧元债市〕新希腊债券以面值的约20%交投--路透数据

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透伦敦3月9日电---根据交易商及路透数据,将于周一发行的希腊新债发行前交易的报价约为其面值的五分之一.
希腊2042年2月到期债券<0#GR075330073=>买方报价为面值的20%,卖价为面值的23%;2032年到期债券<0#GR075329849=>报在21.00/24.00.发行前交易价格为该债券正式发行前银行间的报价.
"尽管已经展延了20年或30年,这仍显示市场不相信希腊能够偿还债务,"一名交易商表示.(完)
--编译 张明钧;审校 沈以文
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路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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