〔全球金融〕ISDA将于稍晚会晤,决定希腊换债协议是否会触发CDS赔偿

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透伦敦3月9日电---国际互换与衍生品协会(ISDA)官员将于1300GMT举行会议,裁定希腊换债协议是否属于"信用事件".若此成立,或引发逾30亿美元的信用违约互换(CDS)合约的偿付.
ISDA表示,其决策委员会将应要求于周五稍晚会晤讨论此事.
希腊财政部此前表示,民间债券持有人对希腊债券互换计划的参与率已达85.8%,使用集体行动条款后,这一比例将达到95.7%.[ID:nSB2024485]
未能立即联系到ISDA就待研究问题的性质提供更多细节.
此前的法律指引表明,利用上述条款强迫投资者接受债券交换要求,将触发ISDA定义的"信用事件".这将引发净余额达31.6亿美元的CDS合约需要偿付.
"目前这几乎肯定会触发CDS.如果这都不触发,就没有别的可以了,"RIA Capital markets的债券策略师Nick Stamenkovic表示.
如果ISDA决策委员会认定违约保险被触发,实际偿付的金额或低于31.6亿美元,因债券持有人未损失全部初始投资.该委员会由10位信用违约互换交易商和另外五家机构组成,其中主要是对冲基金.
偿付并非立即进行,交易的具体金额将通过一个竞拍程序确定,该程序料将于未来数周进行.(完)
--编译 丁琦;审校 田建华
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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