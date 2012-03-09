〔全球金融〕ISDA将于稍晚会晤,决定希腊换债协议是否会触发CDS赔偿

路透伦敦3月9日电---国际互换与衍生品协会(ISDA)官员将于1300GMT举行会议,裁定希腊换债协议是否属于"信用事件".若此成立,或引发逾30亿美元的信用违约互换(CDS)合约的偿付.

ISDA表示,其决策委员会将应要求于周五稍晚会晤讨论此事.

希腊财政部此前表示,民间债券持有人对希腊债券互换计划的参与率已达85.8%,使用集体行动条款后,这一比例将达到95.7%.[ID:nSB2024485]

未能立即联系到ISDA就待研究问题的性质提供更多细节.

此前的法律指引表明,利用上述条款强迫投资者接受债券交换要求,将触发ISDA定义的"信用事件".这将引发净余额达31.6亿美元的CDS合约需要偿付.

"目前这几乎肯定会触发CDS.如果这都不触发,就没有别的可以了,"RIA Capital markets的债券策略师Nick Stamenkovic表示.

如果ISDA决策委员会认定违约保险被触发,实际偿付的金额或低于31.6亿美元,因债券持有人未损失全部初始投资.该委员会由10位信用违约互换交易商和另外五家机构组成,其中主要是对冲基金.

偿付并非立即进行,交易的具体金额将通过一个竞拍程序确定,该程序料将于未来数周进行.(完)