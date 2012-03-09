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亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 17:16 BJT

〔标题新闻〕泰国央行或在年底前解除对国内投资者购买某些外国证券的限制--央行助理总裁

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nB7E7IT055]

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