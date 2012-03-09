〔中港股市〕联袂上涨,但周线均收低

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港3月9日电---港股和中国A股周五均收升,受金融和资源类股涨势推动,投资者认为中国经济数据逊于预期给当局更多放宽政策提振经济增长的空间.
虽然市场上涨,但成交额不高,两地指标股指收复本周的部分失地.后市股指将面临技术阻力位,周六中国将公布贸易数据,周五晚间将迎来美国非农就业数据.
沪综指.SSEC和恒生国企指数.HSCE均收高0.8%,恒生指数.HSI亦收涨0.9.
恒生指数和恒生国企指数本周分别收低2.2%和4.1%.沪综指终止连涨七周之势,本周累计下跌0.9%,为今年以来第二差的单周表现.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。