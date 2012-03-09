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亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 17:30 BJT

〔中港股市〕联袂上涨,但周线均收低

路透香港3月9日电---港股和中国A股周五均收升,受金融和资源类股涨势推动,投资者认为中国经济数据逊于预期给当局更多放宽政策提振经济增长的空间.

虽然市场上涨,但成交额不高,两地指标股指收复本周的部分失地.后市股指将面临技术阻力位,周六中国将公布贸易数据,周五晚间将迎来美国非农就业数据.

沪综指.SSEC和恒生国企指数.HSCE均收高0.8%,恒生指数.HSI亦收涨0.9.

恒生指数和恒生国企指数本周分别收低2.2%和4.1%.沪综指终止连涨七周之势,本周累计下跌0.9%,为今年以来第二差的单周表现.

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