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亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 17:37 BJT

〔路透基点〕黑龙江建设集团寻求15亿元人民币贷款

路透香港2月6日电---据汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士透露,黑龙江省建设集团正寻求15亿元人民币贷款,含三部分,以用作运营资本.

中信上海分行担任委托主办行.其他一些中资和外资行也在谋求加入交易.

该贷款将分为三部分:三年期定期贷款,期限最高两年的循环信用额度,以及一年期循环信用额度.

贷款利率为中国人民银行基准利率的110%.

据黑龙江省建设集团网站,该公司参与了省内主要的建设、交通和房地产开发项目.(完)

--编译 程琳;审校 白云

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