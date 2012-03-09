〔中国汇市〕人民币兑美元收高,近期政策面走向仍是关注焦点(更新版)

(新增收盘报价)

* 人民币兑美元收盘小涨

* 希腊债务互换现转机,欧元引领非美货币走强

* 人民币中间价大幅反弹

* 中间价波动剧烈,汇率波幅或将扩大的预期升温

* 机构观望态度浓厚,近期政策走向仍是关注焦点

路透上海3月9日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五收盘小幅回升.希腊债务互换问题现转机,隔夜欧元引领非美货币走强,今日人民币中间价跟随大幅反弹,盘中汇价亦基本围绕中间价小幅震荡.

交易员认为,中间价近日来波动加剧的迹象愈发明显,并引发汇率波幅或将扩大的预期逐渐升温.近期政策走向成为关注焦点,机构观望态度浓厚.短期人民币汇价仍缺乏方向感,震荡格局暂难改变.

"这几天(中间价)上下波动得很厉害,市场在猜测央行会不会有什么行动."上海一银行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

-------------------------------------------------------------------

6.3107 6.3055 6.3117 6.3073 6.3235 6.3165

上述交易员并谈到,从以往人民币中间价与国际汇价的关联性看,虽然方向基本是保持一致的,但出现近期这么剧烈的波动比较罕见,这可能是央行想通过中间价向市场传递信号,为扩大人民币汇率波幅做准备.

他认为,目前人民币的单边升值预期有所减弱,在短期内可能接近均衡水平,在汇价相对平稳的时期出台扩大波幅的政策,对市场的影响相对较小,可能是相对理想的时机.

中国人民银行行长周小川此前表示,就目前形势而言,人民币汇率已经逐步具备了波幅限制适当加大的条件,这能更加体现人民币以市场供求关系决定汇率的机制.[ID:nSB2020967]

中国央行货币政策委员李稻葵亦称,人民币汇率当前已接近"均衡"水平,下一步可放宽双向波动幅度,每日上下波幅扩大至0.7%或0.75%.[ID:nSB2016641]

欧元和大宗商品货币周五在亚洲市场早盘守住在此前海外市场录得的涨幅,因希腊向获得救助款避免无序违约更近一步. [FRX/CN]

以下为北京时间17:18,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.2940/80 6.2950

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3013/77 6.3070

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水70点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3177元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 边竞/曾菱; 审校 曾祥进

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