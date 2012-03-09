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亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 17:47 BJT

〔路透基点〕湖北省路桥集团签署一项1.6亿元人民币贷款协议--RLPC

路透香港3月9日电---据汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导,国有湖北省路桥集团3月2日签署了一份1.6亿元人民币三年期贷款协议.

中国中信银行为委托主办行,负责承贷1亿元人民币.深圳发展银行为一般参贷行,承贷0.6亿元人民币.

此项贷款按中国人民银行基准利率支付利息.资金将用于运营资本.(完)

--编译 李爽; 审校 白云

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