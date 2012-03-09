〔英国经济〕对未来一年的通胀预期降至一年半低位--央行调查

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透伦敦3月9日电---英国央行周五公布的季度调查报告显示,英国公众对未来一年的通胀预期较三个月前下降,至一年半来的最低水准.
此调查结果将使英国央行感到宽慰.该央行上个月进一步采取量化宽松举措以刺激经济,尽管通胀率仍远高于其设定的2%目标水准.
调查显示,未来12个月的英国通胀预期从11月调查报告的4.1%降至3.5%,为2010年8月以来的最低水准.
官方数据显示1月通胀率降至3.6%,为2010年11月以来最低,央行预计通胀率将在今年下半年内降至其目标水平之下.
央行调查显示,英国公众对未来两年通胀率的预估值为2.9%,对未来五年的预估值3.2%,均创一年半最低.
调查还显示,公众对央行满意度从11月调查触及的纪录低点回升.
预计未来12个月央行会加息的公众数量减少,预计加息人数与预计降息人数之差,跌至2009年2月来最低.
此次调查由GFK NOP代为完成,在2月9日-21日期间调查访问了3,789人.(完)
--编译 许娜/程琳;审校 田建华/丁琦
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选