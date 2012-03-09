《专题新闻快速浏览》--希腊换债计划获得热烈参与,避开违约威胁****

欲取得相关消息,请在括号内代码按两下滑鼠左键,即可读取所需新闻内容. -------------------------------------------------------------------------------- 希腊与民间债权人交换债券的计划赢得热烈参与,帮助该国避免了迫在眉睫的无序违约风险 .成功换债将减轻希腊巨额的债务负担,为该国获得新的国际援助扫平道路. ----------------------------------主要新闻-------------------------------------- > 〔欧元区金融〕希腊称换债协议取得成功,85.8%债券接受互换 [ID:nSB2024891] > 《分析师观点》希腊债券互换计划获得85.8%的民间债权人参与 [ID:nSB2024687] > 〔背景资料〕希腊债务互换协议详情 [ID:nSB2025097] > 〔全球金融〕ISDA将于稍晚会晤,决定希腊换债协议是否会触发CDS赔偿 [ID:nSB2025127] > 〔希腊金融〕IIF对希腊换债结果表示欢迎 [ID:nSB2024633] > 〔欧洲金融〕希腊换债计划高参与率是迈向稳定的重要一步--德财政部 [ID:nSB2024915] > 《热点透视》高负债仅是主权债务危机的表象,而非根本原因 [ID:nSB2023739] > 《独家新闻》对冲基金找到可引发希腊违约的法律漏洞--消息 [ID:nSB2023289] > 〔希腊财政〕IMF发言人称理事会就希腊新援助方案的讨论暂定3月15日 [ID:nSB8524165] > 《全球金融分析》希腊债务重整虽是投资人恶梦,却可能是负债大国福音[ID:nST0508811] ----------------------------------市场反应-------------------------------------- > 《外汇动态》欧元小跌,此前希腊宣布换债结果 [ID:nSB2024613] > 〔东京汇市〕欧元遭获利了结下滑,此前希腊公布换债结果 [ID:nSB2024831] > 〔欧元债市〕德债开盘下滑,此前希腊成功完成债务互换 [ID:nSB2024767] > 〔新兴汇市〕多数新兴亚币因希腊换债协议达成上涨,但本周可能收低 [ID:nSB2025025] > 〔欧洲汇市〕欧元/英镑下跌,希腊换债后对其他欧洲二线国家忧虑仍存 [ID:nSB2025195] > 〔欧元债市〕新希腊债券以面值的约20%交投--路透数据 [ID:nSB2025081] ----------------------------------标题新闻-------------------------------------- > 法国财长巴胡安称希腊换债结果是个好消息,避免了希腊发生债务违约 [ID:nSB2024755] > 希腊财长韦尼泽洛斯对国会表示,债券互换行动极其成功 [ID:nSB2025267] ----------------------------------其它消息-------------------------------------- *股市新闻............................................................[STX-CMN] *债市新闻............................................................[DBT-CMN] *汇市新闻............................................................[FRX-CMN] *经济数据/宏观经济.........................................[ECI-CMN]/[MCE-CMN] -------------------------------------------------------------------------------- --整理 隋芬 如果您在读取查看上述报导时遇到"资料无法提供"(Data not available)时, 欢迎致电路透各地服务热线(Help Desk): 中国客户服务中心: 4008-811-408 台湾客户服务中心: 0800-666-061 香港客户服务中心: 852-30095616