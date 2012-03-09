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货币新闻 | 2012年 3月 9日 星期五 18:22 BJT

****《专题新闻快速浏览》--希腊换债计划获得热烈参与,避开违约威胁****

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  希腊与民间债权人交换债券的计划赢得热烈参与,帮助该国避免了迫在眉睫的无序违约风险
.成功换债将减轻希腊巨额的债务负担,为该国获得新的国际援助扫平道路.

----------------------------------主要新闻--------------------------------------
> 〔欧元区金融〕希腊称换债协议取得成功,85.8%债券接受互换         [ID:nSB2024891]
> 《分析师观点》希腊债券互换计划获得85.8%的民间债权人参与        [ID:nSB2024687]
> 〔背景资料〕希腊债务互换协议详情                               [ID:nSB2025097]
> 〔全球金融〕ISDA将于稍晚会晤,决定希腊换债协议是否会触发CDS赔偿 [ID:nSB2025127]
> 〔希腊金融〕IIF对希腊换债结果表示欢迎                          [ID:nSB2024633]
> 〔欧洲金融〕希腊换债计划高参与率是迈向稳定的重要一步--德财政部 [ID:nSB2024915]

> 《热点透视》高负债仅是主权债务危机的表象,而非根本原因          [ID:nSB2023739]
> 《独家新闻》对冲基金找到可引发希腊违约的法律漏洞--消息         [ID:nSB2023289]
> 〔希腊财政〕IMF发言人称理事会就希腊新援助方案的讨论暂定3月15日 [ID:nSB8524165]
> 《全球金融分析》希腊债务重整虽是投资人恶梦,却可能是负债大国福音[ID:nST0508811]

----------------------------------市场反应--------------------------------------
> 《外汇动态》欧元小跌,此前希腊宣布换债结果                      [ID:nSB2024613]
> 〔东京汇市〕欧元遭获利了结下滑,此前希腊公布换债结果            [ID:nSB2024831]
> 〔欧元债市〕德债开盘下滑,此前希腊成功完成债务互换              [ID:nSB2024767]
> 〔新兴汇市〕多数新兴亚币因希腊换债协议达成上涨,但本周可能收低  [ID:nSB2025025]
> 〔欧洲汇市〕欧元/英镑下跌,希腊换债后对其他欧洲二线国家忧虑仍存 [ID:nSB2025195]
> 〔欧元债市〕新希腊债券以面值的约20%交投--路透数据              [ID:nSB2025081]

----------------------------------标题新闻--------------------------------------
> 法国财长巴胡安称希腊换债结果是个好消息,避免了希腊发生债务违约  [ID:nSB2024755]
> 希腊财长韦尼泽洛斯对国会表示,债券互换行动极其成功              [ID:nSB2025267]
 

----------------------------------其它消息--------------------------------------
  *股市新闻............................................................[STX-CMN]
  *债市新闻............................................................[DBT-CMN]
  *汇市新闻............................................................[FRX-CMN]
  *经济数据/宏观经济.........................................[ECI-CMN]/[MCE-CMN]
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  --整理 隋芬 

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