〔中国债市〕交易所整体向好,中低评级信用债及城投债表现值得期待

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海3月9日电---中国证券交易所债市整体向好,城投债表现尤为抢眼.国内经济增长逐步放缓,通胀明显回落,提升债市投资热情.宽裕的资金面更是提供足够的支撑.分析人士预计,未来中低评级信用债、城投债表现仍值得期待.
"城投债等高收益的债券表现太好啦,"北京一券商交易员称.
上海一券商分析师亦指出,不论是宏观环境还是资金面,均为债市提供利好.同时,交易所市场亦存在板块轮动效应,在整体向好的市场中也有结构性分化.经过前期的上涨,高评级信用债已经出现透支利好的现象,而中低评级品种及城投债未来的表现值得期待.
此外,他表示,受跷跷板效益影响,本周股市的表现平平,亦是债市走强的推手.
11淮北债tCN122812=SS周五收报97.91元人民币,较上周上涨.
以下是沪、深交易所主要债券指数情况:
证交所主要债券指数收盘 周五 较上周五 周高 周低
========================================================================
上证企业债指数.SSECBI 150.0318 +0.4683 150.0345 149.5279
上证公司债指数.SSEEBI 133.0646 +0.4341 133.0691 132.5734
上证分离债指数.SSEDCBI 132.6942 +0.1429 132.7352 132.4775
上证国债指数.SSEBI 132.1375 +0.0718 132.1881 132.0941
------------------------------------------------------------------------
深证企债指数.SZCBI 125.3060 +0.2960 125.3080 124.9090
========================================================================(完)
--发稿 冉莹; 审校 曾菱/林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。