〔中国债市〕交易所整体向好,中低评级信用债及城投债表现值得期待

路透上海3月9日电---中国证券交易所债市整体向好,城投债表现尤为抢眼.国内经济增长逐步放缓,通胀明显回落,提升债市投资热情.宽裕的资金面更是提供足够的支撑.分析人士预计,未来中低评级信用债、城投债表现仍值得期待.

上海一券商分析师亦指出,不论是宏观环境还是资金面,均为债市提供利好.同时,交易所市场亦存在板块轮动效应,在整体向好的市场中也有结构性分化.经过前期的上涨,高评级信用债已经出现透支利好的现象,而中低评级品种及城投债未来的表现值得期待.