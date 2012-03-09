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亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 18:04 BJT

〔中国债市〕交易所整体向好,中低评级信用债及城投债表现值得期待

路透上海3月9日电---中国证券交易所债市整体向好,城投债表现尤为抢眼.国内经济增长逐步放缓,通胀明显回落,提升债市投资热情.宽裕的资金面更是提供足够的支撑.分析人士预计,未来中低评级信用债、城投债表现仍值得期待.

"城投债等高收益的债券表现太好啦,"北京一券商交易员称.

上海一券商分析师亦指出,不论是宏观环境还是资金面,均为债市提供利好.同时,交易所市场亦存在板块轮动效应,在整体向好的市场中也有结构性分化.经过前期的上涨,高评级信用债已经出现透支利好的现象,而中低评级品种及城投债未来的表现值得期待.

此外,他表示,受跷跷板效益影响,本周股市的表现平平,亦是债市走强的推手.

11淮北债tCN122812=SS周五收报97.91元人民币,较上周上涨.

以下是沪、深交易所主要债券指数情况:

证交所主要债券指数收盘 周五 较上周五 周高 周低

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上证企业债指数.SSECBI 150.0318 +0.4683 150.0345 149.5279

上证公司债指数.SSEEBI 133.0646 +0.4341 133.0691 132.5734

上证分离债指数.SSEDCBI 132.6942 +0.1429 132.7352 132.4775

上证国债指数.SSEBI 132.1375 +0.0718 132.1881 132.0941

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深证企债指数.SZCBI 125.3060 +0.2960 125.3080 124.9090

========================================================================(完)

--发稿 冉莹; 审校 曾菱/林高丽

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