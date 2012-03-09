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亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 17:56 BJT

《中国企业债发行日程表》--3月9日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体   拟发规模   期限(年)     年利率     主体评级   发行时间        主承销商
           (亿元人民币)
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*华盛江泉集团   8         7        前五年8.4%     AA       3/12-3/14       东兴证券
                 (第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)
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*宿州建投      13         7           7.45%       AA       3/12-3/14       广发证券
                         (从第3年起分别偿还债券本金的20%)
               (安徽省皖北煤电集团提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保)
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丹阳投资集团   15         7           8.10%       AA-      3/6-3/12      瑞信方正证券
                         (从第3年起分别偿还债券本金的20%)                  国开证券
             (中国投资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保)
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中航技术       10        10        3/8簿记建档    AAA      3/12-3/14       中银国际
国际控股公司    (票面利率为Shibor基准利率加上基本利差,利差区间为-54-46bp)  中航证券
                8         7        3/8簿记建档                             
                (票面利率为Shibor基准利率加上基本利差,利差区间为-74-26bp)
                     (发行人可在两个发行品种间行使回拨选择权)
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淮安水利       16         7           8.25%       AA       3/8-3/14        西南证券
                         (从第3年起分别偿还债券本金的20%)
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宿迁产业集团    8         6         前三年6.98%   AA       3/8-3/14      中信建投证券
                 (第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)
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嘉兴文化名城    7         7           8.16%       AA+      3/8-3/14        西南证券
投资集团                (从第3年起分别偿还债券本金的20%)
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临安城建        7         6           8.15%       AA       3/9-3/15        国信证券
                         (从第3年起分别偿还债券本金的25%)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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 (无)
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 曾菱; 审校 冉莹

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
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  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
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