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货币新闻 | 2012年 5月 11日 星期五 20:03 BJT

〔西班牙金融〕政府要求银行将地产贷款准备金提列比率提高到47%--报载

路透马德里5月11日电---报纸El Pais周五报导称,西班牙政府将要求银行将准备金拨备增加到相当于正常地产贷款规模的47%.

一位政府消息人士亦告诉路透,银行必须在年底前将地产资产剥离出资产负债表.

此举是西班牙政府将在周五稍晚宣布的银行改革计划的一部分.(完)

--编译 吴云凌;审校 王洋

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