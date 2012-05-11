〔西班牙经济〕副首相称政府批准银行改革计划,将审计银行的地产资产

路透马德里5月11日电---西班牙副首相称:

* 政府批准银行改革计划

* 下令对银行的全部地产资产组合进行独立审计

西班牙财政部表示:

* 命令两家机构审计全部银行贷款账目

* 要求银行提高正常地产贷款账目中的准备金提列

* 将正常地产贷款的准备金提列比率从7%提高到30%,另增加300亿欧元

* 无法达到上述要求的银行可以从国家获得贷款

* 银行全部地产贷款的准备金拨备比率将为45%

* 针对地产资产和贷款的准备金拨备总计为1,370亿欧元

* 西班牙银行重组基金(FROB)将通过股权或可转换债券的方式向银行注入资金

* 所有银行都必须将地产资产转移到管理公司

* 今明两年赤字相当于GDP的比重将分别为5.3%和3%

* 银行BANKIA有偿债能力