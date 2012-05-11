〔西班牙经济〕副首相称政府批准银行改革计划,将审计银行的地产资产

国际油市：新加坡岸上柴油及航煤库存下滑，但供应仍充裕
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
路透马德里5月11日电---西班牙副首相称:
* 政府批准银行改革计划
* 下令对银行的全部地产资产组合进行独立审计
西班牙财政部表示:
* 命令两家机构审计全部银行贷款账目
* 要求银行提高正常地产贷款账目中的准备金提列
* 将正常地产贷款的准备金提列比率从7%提高到30%,另增加300亿欧元
* 无法达到上述要求的银行可以从国家获得贷款
* 银行全部地产贷款的准备金拨备比率将为45%
* 针对地产资产和贷款的准备金拨备总计为1,370亿欧元
* 西班牙银行重组基金(FROB)将通过股权或可转换债券的方式向银行注入资金
* 所有银行都必须将地产资产转移到管理公司
* 今明两年赤字相当于GDP的比重将分别为5.3%和3%
* 银行BANKIA有偿债能力
* 将在几周内对BANKIA制定计划.(完)
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
路透北京2月23日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 5.69% 上限5.80% AA- 2.77 3-7年末偿还15-25%本金 瀚华担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 重庆万盛经济
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *长沙经济技术 10 7 3/2簿记建档 -- AA+ 3/3-3/7 安信证券 开发集团 (第3-7年末偿还20%本金/中证信用增进股份有限公司提供担保) 东方花旗证券 ========================================================================================= 汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 *5.69%