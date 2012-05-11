〔国际油市〕亚洲航煤较柴油升水升至2月来高位

国际油市：新加坡岸上柴油及航煤库存下滑，但供应仍充裕
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
路透新加坡5月11日电---亚洲航煤较柴油升水周五连续第八个交易日上升,至近三个月高位,贸易商表示更多航空公司在原油价格振荡之际套保,令市场流动性增加.
路透数据显示,近月航煤较柴油升水上涨0.18美元至每桶0.90美元,创下2月27日以来的最高.
一位在新加坡的贸易商说,过去一周半,约300-400万桶航煤由银行售给航空公司,可能是因为原油价格下跌.
他表示:"一直有很多航空公司在套保,亚洲至欧洲的套利窗口大开,人们在定船,短期内基本面压力减轻."
与此同时行业人士称,贸易商也在询问从日本运柴油至智利.
其中一位表示,日本至智利的套利窗口上周微微打开.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 124.85 -1.31 -1.04 126.16
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 124.09 -1.37 -1.09 125.46
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 125.39 -1.40 -1.10 126.79
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 126.29 -1.40 -1.10 127.69
5月柴油互换 GOSGSWMc1 111.76 -1.15 -1.02 112.91
6月柴油互换 GOSGSWMc2 124.37 -1.37 -1.09 125.74 (完)
--编译 王洋;审校 吴云凌
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
路透北京2月23日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 5.69% 上限5.80% AA- 2.77 3-7年末偿还15-25%本金 瀚华担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 重庆万盛经济
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