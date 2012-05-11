〔国际油市〕亚洲航煤较柴油升水升至2月来高位

路透新加坡5月11日电---亚洲航煤较柴油升水周五连续第八个交易日上升,至近三个月高位,贸易商表示更多航空公司在原油价格振荡之际套保,令市场流动性增加.

路透数据显示,近月航煤较柴油升水上涨0.18美元至每桶0.90美元,创下2月27日以来的最高.

一位在新加坡的贸易商说,过去一周半,约300-400万桶航煤由银行售给航空公司,可能是因为原油价格下跌.

他表示:"一直有很多航空公司在套保,亚洲至欧洲的套利窗口大开,人们在定船,短期内基本面压力减轻."

与此同时行业人士称,贸易商也在询问从日本运柴油至智利.

其中一位表示,日本至智利的套利窗口上周微微打开.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 124.85 -1.31 -1.04 126.16

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 124.09 -1.37 -1.09 125.46

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 125.39 -1.40 -1.10 126.79

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 126.29 -1.40 -1.10 127.69

5月柴油互换 GOSGSWMc1 111.76 -1.15 -1.02 112.91

6月柴油互换 GOSGSWMc2 124.37 -1.37 -1.09 125.74 (完)