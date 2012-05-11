〔国际油市〕亚洲燃料油价格继续走疲,裂解价差触及一个月低点

路透新加坡5月11日电---亚洲燃料油市场周五进一步走疲,因市场继续充斥大量供应的情况下,燃料油价格的跌幅超过了原油.

裂解价差贴水扩大到每桶超过5.00美元,为4月10日以来最低,固定价格合约每吨跌逾8.00美元,而布兰特原油每桶跌逾1美元.

菲律宾浮现部分需求,根据International

Enterprise数据,本周出口到菲律宾的燃料油达到3万吨,因壳牌在该国日产11万桶的Tabangao炼厂正在进行例行检修.

不过市场仍有大量供应,新加坡库存处在四周高位水准.

此外,市场亦面临略为偏空的需求因素.

由于经济降温,中国4月石油需求录得三年来首次下降,燃料油净进口触及136万吨的三个月低点.炼厂开工率为每日899万桶,是2011年10月以来最低水准.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 673.20 -8.15 -1.20 681.35

现货380CST燃料油 FO380-SIN 666.30 -8.10 -1.20 674.40

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 670.00 -11.00 -1.62 681.00

380CST船用燃料油升水 3.70 -2.90 -43.94 6.60

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 2.30 0.30 15.00 2.00

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.50 0.45 14.75 3.05(完)