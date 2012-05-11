〔国际油市〕亚洲燃料油价格继续走疲,裂解价差触及一个月低点

国际油市：新加坡岸上柴油及航煤库存下滑，但供应仍充裕
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
路透新加坡5月11日电---亚洲燃料油市场周五进一步走疲,因市场继续充斥大量供应的情况下,燃料油价格的跌幅超过了原油.
裂解价差贴水扩大到每桶超过5.00美元,为4月10日以来最低,固定价格合约每吨跌逾8.00美元,而布兰特原油每桶跌逾1美元.
菲律宾浮现部分需求,根据International
Enterprise数据,本周出口到菲律宾的燃料油达到3万吨,因壳牌在该国日产11万桶的Tabangao炼厂正在进行例行检修.
不过市场仍有大量供应,新加坡库存处在四周高位水准.
此外,市场亦面临略为偏空的需求因素.
由于经济降温,中国4月石油需求录得三年来首次下降,燃料油净进口触及136万吨的三个月低点.炼厂开工率为每日899万桶,是2011年10月以来最低水准.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 673.20 -8.15 -1.20 681.35
现货380CST燃料油 FO380-SIN 666.30 -8.10 -1.20 674.40
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 670.00 -11.00 -1.62 681.00
380CST船用燃料油升水 3.70 -2.90 -43.94 6.60
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 2.30 0.30 15.00 2.00
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.50 0.45 14.75 3.05(完)
--编译 吴云凌;审校 王洋
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
路透北京2月23日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 5.69% 上限5.80% AA- 2.77 3-7年末偿还15-25%本金 瀚华担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 重庆万盛经济
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