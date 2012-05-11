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货币新闻 | 2012年 5月 11日 星期五 20:41 BJT

〔表格〕加拿大4月就业岗增加5.82万个,失业率为7.3%

路透5月11日电---加拿大统计局周五公布,该国4月就业岗位增加5.82万个,增幅高于预期,其中大部分新增聘雇来自于全职岗位,并且全是来自于民间部门.

4月失业率从3月的7.2%升至7.3%,因更多人寻找工作.

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