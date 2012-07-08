(重温稿)〔纽约汇市〕欧元兑美元挫至两年低点,跌穿1.23美元

* 欧元兑美元挫至两年低点,跌穿1.23美元

* 欧元兑澳元和新西兰元接近纪录低点

* 美元兑瑞郎触及一年半高位

* 美国就业数据疲弱殃及风险意愿

* 利差交易有利美元

路透纽约7月6日电---欧元兑美元周五挫至两年低点,之前报告显示美国6月就业成长低迷,引发强烈的厌恶风险情绪.

就业报告看来令投资人愈发担心欧债危机正拖慢美国经济复苏.

昨日欧洲央行降息,进一步打压了欧元的吸引力,而中国人民银行和英国央行昨日也宣布了更多放宽货币政策.

由于美国利率已经处于近零水准,欧洲和中国放宽货币政策令相对于美元的利率优势减少.

"风险溢价降低,某种程度上,利率无法补偿主权债风险."管理2,000亿美元资产的波士顿共同基金公司Pioneer Investments汇市策略部门董事Paresh Upadhyaya表示.

"今日的就业数据和预期相比没有差得太多,但可能足以令美联储陷于窘境."他在谈及美联储实施更多量化宽松政策压力时表示.

尽管美元兑欧元是避险押注,但投资人涌入比美元更安全的日圆.

"你可以预计日圆将兑美元上涨,正如今日所见--日圆将是受青睐的避险货币."华盛顿Tempus Consulting高级策略师John Doyle表示.

欧元兑美元EUR=跌1%,至两年低点1.2264美元,之后反弹至1.2296美元,当日跌0.77%.美元兑瑞郎CHF=升至一年半高位.

美国劳工部周五公布,6月新增非农就业岗位8万,低于预期的9万,但高于5月的7.7万.6月新增的就业岗位不足以拉低失业率,失业率仍为8.2%.

美元兑日圆JPY=跌0.33%,报79.61日圆,脱离之前触及的三日低点.

本周欧元兑美元跌3%,为9月11日该周以来表现最差的一周.美元兑日圆本周跌0.35%.

"从政治和经济因素来看,没有欧元上升的环境...在一周或一个月的时间内,欧元可能轻易跌向1.2280下方,甚至可能跌向1.20美元."伦敦FOREX.com研究部董事Kathleen Brooks表示.

**欧元进一步下跌**

欧洲央行周四降息至0.75%,并将隔夜存款利率下调至零,令持有本已受债务问题困扰的欧元的吸引力进一步降低.

许多分析师表示,本周欧洲央行的降息可能令欧元在融资货币中占有一席之地,意味着欧元可能在股市上涨时也能有所得益.

"欧元走软将是欧债危机最低成本解决办法之一."伦敦ING汇市策略部门主管Chris Turner表示,他预计欧元年底前可能"有序跌向"1.15美元.

在欧洲央行降息后,路透访查的分析师预计欧洲央行在未来几个月将采取更多措施,可能包括新一轮向银行发放廉价长期贷款.

欧元兑澳元和新西兰元EURAUD= EURNZD=仍在周四触及的纪录低点附近.

欧元兑瑞郎EURCHF=报1.2006瑞郎,继续徘徊在略高于瑞士央行设定的1.20瑞郎下限水准.

美元兑瑞郎CHF=升0.73%,报0.9763瑞郎,脱离就业数据公布后触及的0.9789瑞郎的一年半新高.

许多市场人士相信,瑞士央行维持下限将有困难,周五数据显示由于欧元区危机迫使其强力干预,瑞士央行6月外汇储备跳增19%.

澳元兑美元AUD=跌0.63%,报1.0222美元,脱离周四在中国意外降息后触及的两个月高位.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2287 1.2392 -0.85 -5.08 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.64 79.87 -0.29 +3.51 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 97.88 98.98 -1.11 -1.69 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9772 0.9692 +0.83 +4.22 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5488 1.5524 -0.23 -0.30 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0192 1.0138 +0.53 -0.01 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0208 1.0287 -0.77 -0.17 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2008 1.2008 +0.00 -1.12 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.7929 0.7979 -0.63 -4.80 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.7963 0.8034 -0.88 +2.30 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 6.1101 6.0490 +1.01 +2.23 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5130 7.4968 +0.22 -2.91 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 7.0100 6.9569 +0.76 +1.77 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.6254 8.6258 -0.00 -3.23 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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