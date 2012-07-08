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亚洲 | 2012年 7月 8日 星期日 09:19 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月6日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 51.19 -0.02 -0.04 1604465

搜狐 (SOHU.O) 41.47 -1.61 -3.74 699372

网易 (NTES.O) 60.06 -1.32 -2.15 472824

百度 (BIDU.O) 115.91 -1.30 -1.11 2535152

亚信科技 ASIA.O 12.64 +0.16 +1.28 435563

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.50 -0.15 -1.10 2747684

联电 (UMC.N) 2.17 -0.07 -3.13 283885

日月光 (ASX.N) 4.12 -0.02 -0.48 196521

矽品精密 (SPIL.O) 5.29 -0.15 -2.76 1799095

和信超媒体 (GIGM.O) 1.16 +0.00 +0.00 3399

友达 (AUO.N) 3.92 -0.07 -1.75 247273

中华电信 (CHT.N) 31.89 +0.04 +0.13 79070

台湾国际航电 (GRMN.O) 37.38 -0.54 -1.42 875020

香港

中国移动 (CHL.N) 54.81 -0.40 -0.72 118746

中国联通 (CHU.N) 13.39 -0.26 -1.90 248364

中国电信 (CHA.N) 44.59 -1.14 -2.49 19999

中芯国际 (SMI.N) 1.54 -0.09 -5.52 70747

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.85 +0.12 +3.22 8123

(完)

--整理 张涛

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