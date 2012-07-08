〔货币市场〕短期利率期货押注美联储2014年末以后才会升息

路透纽约7月6日电---就业数据与货币政策导致周五短期利率下降.疲弱的美国就业数据促使短期利率期货交易商押注美国联邦储备理事会(FED,美联储)不会在2014年末以前升息.同时,欧洲央行(ECB)降息导致银行间拆借利率下降.

6月美国非农就业岗位仅增加8万人,不足以拉低美国高达8.2%的失业率[ID:nSB1655292].该数据公布后,利率期货交易商进一步押注美联储将维持短期利率接近于零直到2014年末.

在就业报告出炉后,与银行间隔夜拆借利率相联系的联邦基金利率期货上升,显示交易商预计美联储在2014年10月升息的可能性为55%,2014年12月升息的可能性与之基本相同.

欧洲央行将指标再融资利率调降25个基点0.75%的纪录低点,并将存款利率从0.25%降至零[ID:nST0472494].欧元区银行间拆借利率在降息后跌至纪录低位.

欧洲央行隔夜存款利率相当于货币市场中的最低利率,因为银行只有在能够获得比欧洲央行更高的利息时,才会借款给其它银行.

欧洲央行把隔夜存款利率降至零是前所未有的举动,希望以此来刺激银行间拆借活动,进而鼓励银行增加对企业和家庭贷款.

但分析师认为,零利率可能阻碍货币市场运转,因银行的运营成本可能高于短期利率.

此外,也有一些分析师不相信一次降息就足以改善需求,尤其是在形势黯淡的南欧地区.

三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)再度小幅下降,定盘水准下降0.2个基点至0.45760%.

三个月欧元银行间拆放款利率(Euribor)创下纪录最大降幅,从0.641%降至0.549%,触及纪录低点.

六个月Euribor利率EURIBOR6MD=从0.920%降至0.831%.一周期利率EURIBORSWD=从0.313%降至0.208%.隔夜利率EONIA=微降至0.332%,尚未反映这次降息的影响.

美元三个月Euribor贷款利率USDEURIBOR= USDIB3MD=从0.996%降至0.991%.隔夜利率升至0.344%.

一般抵押品利率保持在高位.(完)

--编译 张涛;审校 隋芬

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