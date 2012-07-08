〔全球航运〕波罗的海运价指数上扬,海岬型与巴拿马型船运价均改善

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透7月6日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五上涨,因海岬型船与巴拿马型船运价均升高.
波罗的海乾散货运价指数上涨1.7%,至1,157点,本周累计上涨15.2%.该指数衡量铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
"我们相信,行业形势有希望最早在下半年开始改善,因为中国出台新的刺激性措施,而且新船舶的交付开始大为放缓."Jefferies的分析师Douglas Mavrinac表示.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI上涨38点或2.6%,至1,493点.日均获利上升335美元至7,904美元.海岬型船舶载重量15万吨,通常运输铁矿石和煤炭等货物.
但海岬型船舶运价今年迄今累计下滑约71%.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上升3.4%至1,129点,日均获利涨313美元至9,002美元.(完)
--编译 隋芬;审校 张涛
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。