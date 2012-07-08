〔全球航运〕波罗的海运价指数上扬,海岬型与巴拿马型船运价均改善

路透7月6日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五上涨,因海岬型船与巴拿马型船运价均升高.

波罗的海乾散货运价指数上涨1.7%,至1,157点,本周累计上涨15.2%.该指数衡量铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

"我们相信,行业形势有希望最早在下半年开始改善,因为中国出台新的刺激性措施,而且新船舶的交付开始大为放缓."Jefferies的分析师Douglas Mavrinac表示.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI上涨38点或2.6%,至1,493点.日均获利上升335美元至7,904美元.海岬型船舶载重量15万吨,通常运输铁矿石和煤炭等货物.

但海岬型船舶运价今年迄今累计下滑约71%.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上升3.4%至1,129点,日均获利涨313美元至9,002美元.(完)