《综述》美国6月非农岗位仅增八万,惨淡数据显示经济低速爬行

* 6月非农就业岗位增幅为八万

* 失业率维持在8.2%

* 报告显示经济丧失动能,不利于奥巴马连任选战

路透华盛顿7月6日电---美国雇主6月招聘速度十分缓慢,加大了美国联邦储备理事会(美联储,FED)采取更多措施扶持经济的压力,对总统奥巴马的连任之战也意味着又一挫折.

美国劳工部周五公布,6月非农就业岗位仅增加八万个,增幅连续第三个月低于10万.

这种缓慢增长不足以拉低美国高居8.2%的失业率.就业报告令人愈发担心,欧洲债务危机恐怕已拖累美国经济进入低速轨道.

"经济只是在缓慢地向前爬行."IHS Global Insight的经济分析师Nigel Gault称.

虽然奥巴马在多数全国性民调中均占微弱领先优势,但很多选民对他管理经济的能力颇有微词.奥巴马在俄亥俄州一次竞选集会上发表讲话说,就业岗位的增长速度需要加快.

"现在形势仍很困难."他表示.

共和党的总统竞选人罗姆尼利用就业问题攻击奥巴马,称他没有采取足够措施帮助人们重回就业岗位.

美国股市周五收低近1%;美国公债收益率(殖利率)下降,因市场押注美联储将推出新一轮购债措施,来拉低借款成本与激励招聘活动.美元兑日圆下跌但兑欧元上涨,因投资者寻求规避风险.

关于6月就业报告的即时观点:[ID:nSB1655292]

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**招聘活动迟滞**

上个月,美联储延长了一项旨在维持较低长期利率的计划,称准备在必要时做得更多,来支持经济复苏.

6月的黯淡就业报告可能推动美联储向推出第三轮量化宽松(QE3)更近了一步.

路透走访了16家一级交易商,即与美联储进行业务往来的大型金融机构.其中12家预期年底前会有QE3,八家预期出台时间会是8月1日的下次美联储会议,或是9月的下下次会议.

"最早可能就是下个月."OppenheimerFunds的分析师Brian Levitt表示.

分析师估计,美国每月需新增大概12.5万个就业岗位,才能维持失业率稳定.第二季期间的就业岗位月均增幅是7.5万个,远少于第一季时的22.6万个.

增幅放缓的原因之一可能是,温和天气促使企业在冬季时就加快了招聘,从而造成春季招聘减少.

但从制造业活动到零售销售等方方面面的疲弱表现说明,更根本的一些因素在发挥影响,而就业数据增强了这一看法.

制造业6月增加1.1万名工人;建筑业增加0.2万人,为1月以来首次增长,这进一步说明压抑已久的楼市正在企稳.

但服务业雇用活动大幅放缓,零售商削减了5,400名工人.总体来看,民间部门招聘活动为去年8月以来最弱.

**不确定性与不稳定性**

债务问题已将欧洲多数国家拖入泥沼,其中一些陷入了经济衰退.危机又进而阻碍了全球增长,周四中国、欧元区与英国的央行均放宽了货币政策.

欧洲并非美国经济前景的唯一拖累因素.美国政府计划2013年初大力实施撙节,若国会与白宫找不到办法来避开这个"财政悬崖",经济将很容易滑入衰退.

就在不久前,美国经济相对而言还是全球经济中的一个亮点,尤其是在制造业方面.多数分析师仍预计今年余下时间经济将缓慢增长,不会重新衰退.

虽然6月就业岗位增幅不及本已很低的9万的分析师预期,报告还是捎来了几丝希望.

平均时薪上涨0.06美元,为四个月来最大增幅.

此外,工作时长达到2008年11月以来最高,说明业务情况不错,需要工人增加工作,虽然企业在抑制新招聘活动.

临时岗位数量也创下四个月来最大增幅.

"我觉得,招聘情况与大家感觉到的不确定性关联很大,"临时人员招聘企业Randstad Holdings US的分析师Joanie Ruge称,"雇主们感觉形势并不稳定."(完)