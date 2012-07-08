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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 06:15 BJT

《日本重要政经日程》--7月9日

(除特别说明外,均为GMT时间)

7月8日(日)

2350 - 6月银行放款余额

2350 - 5月经常帐收支

2350 - 5月机械订单

7月9日(一)

0500 - 6月服务业景气判断指数

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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