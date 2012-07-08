日韩经济指标预测--7月9日-7月16日****

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透7月9日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------7月2日当周---------------------------------
7月8日(日)
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 6月 -- +0.3%
2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 5月 -- 盈余3,338
2350 日本机械订单(较前月) 5月 -- +5.7%
(较上年同期) -- +6.6%
---------------------------------7月9日当周---------------------------------
7月9日(一)
0500 日本服务业景气判断指数 6月 -- 47.2
7月10日(二)
0500 日本消费者信心指数 6月 -- 40.7
2300 韩国失业率 6月 -- 3.2%
2350 日本企业商品物价指数(较上月) 6月 -- -0.4%
(较上年同期) -- -0.5%
7月11日(三)
0300 韩国L货供额(较上年同期) 5月 -- +8.6%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- +13,407
外资投资日本股市(亿日圆) -- -500
7月12日(四)
0100 韩国央行利率决议 7月 -- 3.25%
2100 韩国出口物价(较上年同期) 6月 -- +3.2%
进口物价(较上年同期) -- +2.1%
7月13日(五)
0430 日本工业产出修正值 5月 -- -3.1%
产能利用指数(较上月) -- -0.6%
---------------------------------7月16日当周---------------------------------
7月16日(一)
暂无重要数据.
(完)
--编译 石冠兰;审校 张涛
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。