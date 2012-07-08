澳新经济指标预测--7月9日-7月16日****

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透7月9日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------7月9日当周---------------------------------
7月9日(一)
0130 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 6月 -- -2.4%
报纸招聘广告(较前月) -- -2.0%
2200 新西兰经济研究所(NZIER)季度企业意见调查 第二季 -- --
2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 6月 +0.3% +0.9%
(较上年同期) +4.0% +6.1%
7月10日(二)
0130 澳洲企业状况指数 6月 -- 负4
企业信心指数 -- 负2
7月11日(三)
0030 澳洲消费者信心指数 7月 -- +0.3%
0130 澳洲房屋融资(较前月) 5月 +0.7% +0.2%
2245 新西兰食品价格指数 6月 -- +0.3%
7月12日(四)
0130 澳洲就业人口变动(人) 6月 -- +38,900
全职就业人数变动(人) -- +46,100
失业率 5.2% 5.1%
就业参与率 65.4% 65.5%
7月13日(五)
0300 外国人持有新西兰政府债券比率 6月 -- 57.6%
----------------------------------7月16日当周---------------------------------
7月16日(一)
2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第二季 -- +0.5%
(较上年同期) -- +1.6%
(完)
--编译 石冠兰;审校 张明钧
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。