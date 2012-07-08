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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 06:45 BJT

****澳新经济指标预测--7月9日-7月16日****

路透7月9日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------7月9日当周---------------------------------

7月9日(一)

0130 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 6月 -- -2.4%

报纸招聘广告(较前月) -- -2.0%

2200 新西兰经济研究所(NZIER)季度企业意见调查 第二季 -- --

2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 6月 +0.3% +0.9%

(较上年同期) +4.0% +6.1%

7月10日(二)

0130 澳洲企业状况指数 6月 -- 负4

企业信心指数 -- 负2

7月11日(三)

0030 澳洲消费者信心指数 7月 -- +0.3%

0130 澳洲房屋融资(较前月) 5月 +0.7% +0.2%

2245 新西兰食品价格指数 6月 -- +0.3%

7月12日(四)

0130 澳洲就业人口变动(人) 6月 -- +38,900

全职就业人数变动(人) -- +46,100

失业率 5.2% 5.1%

就业参与率 65.4% 65.5%

7月13日(五)

0300 外国人持有新西兰政府债券比率 6月 -- 57.6%

----------------------------------7月16日当周---------------------------------

7月16日(一)

2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第二季 -- +0.5%

(较上年同期) -- +1.6%

(完)

--编译 石冠兰;审校 张明钧

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