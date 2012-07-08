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货币新闻 | 2012年 7月 9日 星期一 06:28 BJT

《美国重要政经日程》--7月9日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1500 - 农业部公布一周谷物和油籽出口检验报告

1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券

1530 - 财政部标售三个月和六个月期国库券

1900 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布5月消费者分期付款信贷

2000 - 农业部公布一周作物生长报告

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 张涛

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