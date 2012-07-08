《美国重要政经日程》--7月9日

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1500 - 农业部公布一周谷物和油籽出口检验报告
1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券
1530 - 财政部标售三个月和六个月期国库券
1900 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布5月消费者分期付款信贷
2000 - 农业部公布一周作物生长报告
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 张涛
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。