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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 06:37 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆在81.00/05获得稳健支撑

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* 澳元/日圆自82.35处大跌后,在81.00/05获得稳健支撑

* 周五低点和日线一目均衡云区底部在81.00,200日移动均线切入位在81.05

* 一目均衡转换线80.85和79.25/82.35升势的61.8%回档位80.45有更多支撑

* 小时图阻力位在81.45/50.(完)

--编译 张荻;审校 张涛

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