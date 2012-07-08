《一周经济焦点》中国GDP公布在即,全球展望下修风险上升

* 全球数据日程表中,中国第二季GDP最为受瞩目

* 全球经济展望下修的风险上升

* 主要经济体将公布工业活动、通胀数据

* 有证据表明制造业滑坡态势蔓延到服务业

记者 Nick Edwards; 编译 程琳/王翔琼/徐文焰

路透北京7月9日电---全球经济增长的主要驱动力--中国将于本周发布第二季国内生产总值(GDP)数据,分析师广泛预期这将是至少三年来表现最差的一次,届时下半年全球经济增长预估有可能面临大幅下修风险.

路透调查显示,分析师预计中国第二季经济同比增速将是2009年第一季以来最慢.2009年前三个月全球金融危机正如火如荼,全球财政货币政策制定者都被迫联手加入重振经济的行列.

中国人民银行上周意外降息,进一步加剧了资产市场反映经济下滑风险.这是中国央行一个月里第二次降息,并且就在同一天,欧洲央行与英国央行也分别下调利率与扩大量化宽松规模.

但是,过分关注原始数字,以及目前为止扭转美国、欧洲、亚洲经济减速的行动明显不足,很可能会轻易忽视更为重要的一点,即中国政府正向促进经济增长的政策方向转移.

"下半年越来越接近中国中央领导换届,GDP增幅也越来越接近全年7.5%的目标,政府对经济进一步放缓的容忍度将降低很多."野村证券驻香港的首席中国经济分析师张智威表示.

因此,若本周中国出炉的数据越糟糕,则在秋季政权交接前利用政策回应进行修饰的可能性越大.中国从周一开始将公布通胀数据,周五以第二季GDP收场.

张智威称,"我预计第二季GDP同比增幅将跌破7%,可能比这个水准低不少."

中国今年第一季GDP同比增长8.1%.

路透访问的分析师最新预计,第一季GDP年增率降至7.6%,表明经济成长按季进一步放缓.

但对采购经理人进行的最新调查显示,即便中国政府可以逆转持续颓势,推动下半年复苏,但风险不断加剧的证据比比皆是.

**制造业放缓效应扩散**

"主要问题在于全球经济下滑对制造业的冲击目前已开始向服务业转移,"投资顾问公司MES Advisers在给客户的一份报告中分析全球五大经济体采购经理人指数(PMI)时称.

周一将公布的德国5月贸易数据料显示出口进一步回落,对其他欧元区国家的销售可能大幅下降,因该地区债务危机挥之不去,且对亚洲和美国的出货放缓.周二将出炉的中国贸易数据料显示6月较5月有所走软.

预计英国、法国、意大利乃至整个欧元区将公布的工业活动数据均较上月疲弱.

与此同时,全球主要经济体本周将公布重要数据中,还包括了消费者和生产者通胀数据,然而物价压力下滑背后的意义,恐怕不是只有让决策者有更大操作空间,还隐藏着诸多风险.

"简言之,全球经济看起来突然处于一种危险状态.与其说央行官员采取措施防范经济滑坡,还不如说他们已被经大规模济衰退的冲击杀个措手不及,甚至更糟--去杠杆化和通缩."瑞银集团驻伦敦的外汇分析师Geoffrey Yu指出.

美国的失业问题和楼市、英国的信贷分配、中国的机构低效以及欧元区的结构性问题,都凸显出Yu所担忧的下行风险,也让全球主要央行进一步放宽政策的可能性上升.

法国兴业银行的分析师认为,日本央行周四在检视过季度经济增长与通胀展望后,很可能被迫扩大资产购买计划.

美联储周三也将发布6月政策会议记录,将透露联储最近的具体想法.

美联储上个月没有启动新一轮购债计划,但联储主席贝南克已经表示,还有"相当大的行动空间".接受路透访查的华尔街债券公司认为,联储推出另一轮资产购买计划的可能性为50%.

多位地区联储银行总裁本周将发表的讲话,将不可避免地受到外界的仔细检视,以寻找其可能的政策倾向.

但本周的主角无疑还是中国.投资者将仔细审视中国整体的上半年经济数据,以评估其经济增长减速是否足够温和,能够避免硬着陆,及其对于全球经济的连带影响.

"投资时的最大风险,就是认为没有风险."Oaktree资产管理公司的问题债券投资主管Howard Marks上周访问北京期间对记者表示.该公司截至3月底管理着约780亿美元资产.

"但基于当前价格,受到硬着陆的风险冲击的脆弱程度会小很多."(完)