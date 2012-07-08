《汇市简讯》欧元/美元受到短线支撑

2215GMT * 欧元/美元和欧元交叉盘初步显露买盘迹象,此前下跌 * 小时和四小时图表上出现"锤子"型态 * 在大幅空头回补出现前,料不断测试低点 * 偏于下行的动能仍很强 * 做多交易应该是限于在测试低点时了结获利.(完) --编译 程琳; 审校 张涛