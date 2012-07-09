〔英国金融〕央行副总裁塔克将就Libor操纵案进行证词陈述

路透伦敦7月8日电---有关英国政界高层对利率操纵事件知情程度的争论将于周一加剧,届时,下任英国央行总裁热门人选、现任央行副总裁的塔克将透露自己与巴克莱(BARC.L)的对话内容.

塔克将接受议员小组的聆讯,他的出席时间是1530GMT.该小组将询问关键人物是否知道巴克莱及其它银行虚报伦敦银行间拆放款利率(Libor)一事.

之前塔克被指控他在丑闻中扮演一定角色,因此议员小组要求他列席以澄清他的立场.除巴克莱之外,北美、欧洲和日本当局还在调查全球其它很多银行.

巴克莱上周公开的一封内部邮件显示,塔克2008年10月曾告诉当时执掌巴克莱投行事业的Bob Diamond,英国政府高层正质问该公司提出的利率为何如此高.

Diamond上周对英国议会财政委员会称,他没有将塔克的话当作压低Libor报价的指示.

但他的下属做出了这样的行为,Diamond称这是误解了当局的意思.Diamond上周二辞去巴克莱执行长一职,此前消息人士称,英国央行与监管机构明确表示过希望他辞职.

Diamond在2008年10月的内部备忘录中写道:"塔克先生说从英国政府打电话给他的人士层级'较高',虽然他确定我们不需要建议,但不是总有必要看起来如近期这么高."

英国央行不愿对这份备忘录置评.在这项纪录公开之前,一位央行发言人说:"暗指英国央行知道任何Libor的不当行为,那简直是胡说八道."塔克本人尚未置评.

英国财政大臣奥斯本曾表示,该受指责的是与前工党首相布朗关系密切的人,而不是英国央行.但工党驳斥了奥斯本的共谋暗示.

塔克出席英国议会财政委员会之后的隔天,就轮到Marcus Agius出席接受质询.Agius周一辞去巴克莱董事长为Diamond灭火,不过他在Diamond下台之后成为巴克莱执行董事直到有接任人选.

英国金融服务监管局(FSA)主席Adair Turner可能也会在本周稍晚时出席听证会.(完)