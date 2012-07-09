中国驳斥日本拟“购买”钓鱼岛 称中国神圣领土不许买卖

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月8日电---中国外交部发言人刘为民就日本政府拟“购买”钓鱼岛答记者问时表示，中国政府将继续采取必要措施坚决维护对钓鱼岛及其附属岛屿的主权。
钓鱼岛长期以来一直都是中国与周边邻国海域争端的焦点，各方都以历史和其他依据声称对这一捕鱼区以及可能蕴藏丰富天然气资源的海域拥有主权。
日本首相野田佳彦周六称，日本政府正在考虑购买钓鱼岛。中国与日本就钓鱼岛存在主权争端，日本此举可能激怒中国政府。
刘为民周六答记者问时称：“中国的神圣领土决不允许任何人拿来买卖。”
“中国政府将继续采取必要措施坚决维护对钓鱼岛及其附属岛屿的主权。”
刘为民重申，钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国的固有领土，中方对此拥有无可争辩的历史和法理依据。
今年早些时候，日本东京都知事石原慎太郎希望使用公共资金购买钓鱼岛，中国方面对此回应称这样的计划是非法和无效的。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。