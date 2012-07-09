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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 09:06 BJT

中国驳斥日本拟“购买”钓鱼岛 称中国神圣领土不许买卖

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京7月8日电---中国外交部发言人刘为民就日本政府拟“购买”钓鱼岛答记者问时表示，中国政府将继续采取必要措施坚决维护对钓鱼岛及其附属岛屿的主权。

钓鱼岛长期以来一直都是中国与周边邻国海域争端的焦点，各方都以历史和其他依据声称对这一捕鱼区以及可能蕴藏丰富天然气资源的海域拥有主权。

日本首相野田佳彦周六称，日本政府正在考虑购买钓鱼岛。中国与日本就钓鱼岛存在主权争端，日本此举可能激怒中国政府。

刘为民周六答记者问时称：“中国的神圣领土决不允许任何人拿来买卖。”

“中国政府将继续采取必要措施坚决维护对钓鱼岛及其附属岛屿的主权。”

刘为民重申，钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国的固有领土，中方对此拥有无可争辩的历史和法理依据。

今年早些时候，日本东京都知事石原慎太郎希望使用公共资金购买钓鱼岛，中国方面对此回应称这样的计划是非法和无效的。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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