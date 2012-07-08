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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 06:38 BJT

《汇市简讯》美元/坡元升至1.27上方,因美国6月非农就业数据疲弱

2209GMT * 美元/坡元一度升至1.2748,因美国6月非农就业数据疲弱,纽约收盘价为1.2711 * 周一首个成交官方牌价为1.2736 * 中国总理温家宝周末发表坚持楼市调控言论 * 这为亚洲市场开盘设定疲弱"风险"基调,欧元和澳元下滑 * 本周主要关注点将是周五中国第二季国内生产总值(GDP)数据.(完) --编译 石冠兰; 审校 张荻

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