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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 07:03 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元仍处于关键区域1.273-1.28

2240GMT

* 正如最近强调的那样,1.273-1.28区域仍是决定短线前景的关键

* 近几年导致走势逆转的关键水准有几十次落在该区间

* 目前澳元/新西兰元在该区间内盘整

* 若日线收在该区间之上或之下,将为未来走势提供线索

* 在此之前,仍持中性看法(完)

--编译 徐文焰;审校 张明钧

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