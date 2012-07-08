〔路透调查〕美国初级交易商预计美联储实施QE3的机率加大至70%

路透纽约7月6日电---一份路透调查显示,由于6月美国就业数据再度不及预期,美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出新一轮货币刺激政策以提振经济的机率加大.

16家初级交易商的预测中值显示,美联储第三次通过大规模购债而扩张资产负债的机率为70%.

该调查在7月6日(周五)进行,此前政府公布美国6月非农就业岗位增加8.0万个,低于预估,失业率为8.2%.[ID:nEAPA60DS3]

6月20日路透对17家初级交易商进行的类似调查的预测中值显示,第三轮量化宽松的机率为50%.