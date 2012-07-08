〔路透调查〕美国初级交易商预计美联储实施QE3的机率加大至70%

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透纽约7月6日电---一份路透调查显示,由于6月美国就业数据再度不及预期,美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出新一轮货币刺激政策以提振经济的机率加大.
16家初级交易商的预测中值显示,美联储第三次通过大规模购债而扩张资产负债的机率为70%.
该调查在7月6日(周五)进行,此前政府公布美国6月非农就业岗位增加8.0万个,低于预估,失业率为8.2%.[ID:nEAPA60DS3]
6月20日路透对17家初级交易商进行的类似调查的预测中值显示,第三轮量化宽松的机率为50%.
美国共有21家初级交易商.
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。