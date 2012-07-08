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市场报道 | 2012年 7月 9日 星期一 06:59 BJT

修正:〔美国经济〕6月29日当周领先指标和增长年率均升至三周高位--ECRI(7月6日)

(更正:内文第二段"6月22日止当周"应该为"6月29日止当周")

路透纽约7月6日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标最近一周小升,其增长年率也攀升.

ECRI表示,美国6月29日止当周领先指标(WLI)升至121.9,之前一周为121.7,前值为121.5.

该指标的增长年率升至负2.9%,上周为负3.2%,前值为负3.6%.

领先指标和年率均升至三周高位.(完)

--编译 母红;审校 李军

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