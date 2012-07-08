修正:〔美国经济〕6月29日当周领先指标和增长年率均升至三周高位--ECRI(7月6日)

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(更正:内文第二段"6月22日止当周"应该为"6月29日止当周")
路透纽约7月6日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标最近一周小升,其增长年率也攀升.
ECRI表示,美国6月29日止当周领先指标(WLI)升至121.9,之前一周为121.7,前值为121.5.
该指标的增长年率升至负2.9%,上周为负3.2%,前值为负3.6%.
领先指标和年率均升至三周高位.(完)
--编译 母红;审校 李军
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。