〔能源产业〕北美斯伦贝谢购入中国安东油田约20.1%的股权

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透7月8日电---中国油田服务公司安东油田服务集团(3337.HK)周日公布,北美油田服务及设备公司斯伦贝谢(Schlumberger)(SLB.N)已购入该公司约20.1%的股权.
安东并未说明斯伦贝谢购入其423,361,944股股份的价格.
据路透数据显示,安东股价周五收报1.50美元,上涨近8%.以1港元相当于0.129美元计,该交易可能价值约8,190万美元.
安东表示,该公司与斯伦贝谢2010年在钻井液和固井服务方面首度达成战略合作协议.
安东指出,斯伦贝谢将不会参与安东管理事宜,并且安东与其他业务伙伴的合作将维持不变.
未能立刻联系上安东和斯伦贝谢官方对此置评.(完)
--编译 王翔琼;审校 程琳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。