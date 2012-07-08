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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 07:58 BJT

〔能源产业〕北美斯伦贝谢购入中国安东油田约20.1%的股权

路透7月8日电---中国油田服务公司安东油田服务集团(3337.HK)周日公布,北美油田服务及设备公司斯伦贝谢(Schlumberger)(SLB.N)已购入该公司约20.1%的股权.

安东并未说明斯伦贝谢购入其423,361,944股股份的价格.

据路透数据显示,安东股价周五收报1.50美元,上涨近8%.以1港元相当于0.129美元计,该交易可能价值约8,190万美元.

安东表示,该公司与斯伦贝谢2010年在钻井液和固井服务方面首度达成战略合作协议.

安东指出,斯伦贝谢将不会参与安东管理事宜,并且安东与其他业务伙伴的合作将维持不变.

未能立刻联系上安东和斯伦贝谢官方对此置评.(完)

--编译 王翔琼;审校 程琳

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