《汇市简讯》欧元/澳元关注1.2000和期权障碍

2302GMT

* 交叉盘在亚洲盘初承压,因市场瞄准位于1.2000的期权障碍

* 在1.2000前方挂有期权相关买盘,而在略低于1.2000挂有停止单

* 尽管担忧全球经济成长,投资者仍开展以欧元为融资货币的利差交易

* 小时图的重要阻力位料在1.2085,若升越该水平,有望减缓下跌压力.(完)

--编译 肖群英;审校 张荻

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