版本:
中国
市场报道 | 2012年 7月 9日 星期一 07:11 BJT

《汇市简讯》英镑/美元技术面:1.55水平仍是关键

2232GMT

* 1.55水平在最近几周一直为稳固支撑,目前已成为阻力位

* 若汇价在上周五跌破1.5485关键水准后未能继续走低,空头或平仓

* 小时图收盘升越1.55水平,或将激发上涨动能

* 止损单将位于近期低位下方

* 亚洲时段或将看到交易商在涨跌方向均不太确信,市场陷入区间整理?(完)

--编译 肖群英;审校 张荻

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐