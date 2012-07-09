中国回应希拉里：诋毁中国是徒劳的

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京7月7日电---美国国务卿希拉里指责中国和俄罗斯阻碍叙利亚危机的解决，中国周六回应称，任何企图诋毁中国的言行都是徒劳的。

周五在巴黎举行的“叙利亚之友”会议上，希拉里呼吁各国让中俄为支持阿萨德继续掌权“付出代价”。这是叙利亚危机持续16个月以来，白宫最尖锐的言论之一。

中国外交部发言人刘为民称，希拉里的言论“完全无法接受”。

刘为民在外交部网站声明中称：“在叙利亚问题上，中方所持公正、建设性立场和所付出的外交努力得到了国际社会有关各方的广泛理解和支持。”

“任何诋毁中国、挑拨中国与其他国家关系的言行都是徒劳的。”

希拉里在“叙利亚之友”会议上称，唯一能促成改变的方法是，与会每个国家直接迫切地表明，中俄将为阻碍这一进程付出代价。

刘为民重申，中国为维护《联合国宪章》和国际关系基本准则作出了贡献。（完）