〔希腊政经〕新政府赢得信任票,面临挽回海外债权人信心的艰巨任务

路透雅典7月9日电---希腊新政府周一赢得议会信任票,但还面临艰巨得多的任务,那就是要说服欧洲伙伴和国际货币基金组织(IMF)给予其更多时间来满足舒困协议规定的条件.

人们并不怀疑新政府经过三天激烈辩论后将赢得议会的信任票.政府在激辩中承诺将赢回外国债权人的信心.

在议会300名议员中,来自执政联盟的179名议员全部支持这项动议.

希腊新政府上月就职时提出了一长串调整抒困计划的要求,但在国库捉襟见肘的窘境下,近几天来执政联盟态度已经软化.