〔希腊政经〕新政府赢得信任票,面临挽回海外债权人信心的艰巨任务

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透雅典7月9日电---希腊新政府周一赢得议会信任票,但还面临艰巨得多的任务,那就是要说服欧洲伙伴和国际货币基金组织(IMF)给予其更多时间来满足舒困协议规定的条件.
人们并不怀疑新政府经过三天激烈辩论后将赢得议会的信任票.政府在激辩中承诺将赢回外国债权人的信心.
在议会300名议员中,来自执政联盟的179名议员全部支持这项动议.
希腊新政府上月就职时提出了一长串调整抒困计划的要求,但在国库捉襟见肘的窘境下,近几天来执政联盟态度已经软化.
该政府承诺推进私有化与长期讨论的结构性改革,称这些是重获债权人信任的第一步.
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。