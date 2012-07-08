《汇市简讯》欧元/美元技术面显示下行趋势正在形成

2309GMT * 今晚欧元区会议可能令人失望,因分歧仍在 * 跌至1.2225,令日线动能指标下行 * 5日,10日和20日DMA开始向下 * 显示新的下行趋势正在形成,目标是2010年6月低点1.1876 --编译 张涛; 审校 侯向明