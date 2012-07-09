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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 08:00 BJT

《汇市简讯》过去两周菲律宾披索多仓规模增加三倍

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* 美元/菲律宾披索店头交易开盘料报在41.96左右,周五海外市场无本金交割远期外汇(NDF)交投于41.87-96

* 美元/菲律宾披索已从菲国央行极力保护的41.60水准大幅拉回

* 由于卖超迹象缓解,看似可能移至42.20附近的以往支撑位

* 路透外汇仓位调查显示,过去两周披索多仓规模增加三倍

* 本周市场聚焦中国数据,特别是周五将公布的中国第二季国内生产总值(GDP).(完)

--编译 王翔琼; 审校 张明钧

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