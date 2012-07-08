(重温稿)〔中国经济〕下行压力仍较大需加大预调微调,坚持楼市调控不动摇--总理

* 当前经济总体运行平稳,但下行压力仍然较大

* 加大政策预调微调力度,完善结构性减税

* 坚持楼市调控不动摇,促进房价合理回归

* 稳投资是扩内需、稳增长的关键

路透北京7月8日电---中国国务院总理温家宝称,当前中国经济运行总体平稳,但下行压力仍然较大,要进一步加大预调微调力度,坚持实施积极的财政政策,特别要注重完善结构性减税政策,继续实施稳健的货币政策.

针对备受关注的楼市问题,温家宝强调,必须坚定不移做好房地产调控工作,把抑制房地产投机投资性需求作为一项长期政策,促进房价合理回归,决不能让房价反弹.他是在江苏常州、南京等地调研和座谈时发表的上述讲话.

"当前,经济下行压力大,效益下滑.部分企业出口下降,综合成本压力大...应对国际金融危机,要做长期准备,"他说.

温家宝建议,应完善增值税抵扣政策,以减轻企业资金压力;同时结构性减税要与鼓励创新结合,并落实积极财政政策,扶持企业发展.

他指出,当前稳定投资是扩内需、稳增长的关键,要因势利导,更加注重"转方式、调结构".把稳定投资与实施国家中长期发展规划、推进城镇化、调整经济结构等结合起来.

此外,扩大内需,特别是消费需求是中国经济长期平稳较快发展的根本立足点.要认真落实好已出台的促进消费的政策,以巩固和增强消费对经济增长的拉动作用;还要实施出口多元化战略,促进出口稳定增长.

为提振经济增长,中国今年以来已经两度降息、并两度下调存准.上周四是中国在短短一个月时间内,宣布年内第二次降息,出乎市场意料同时,也引发对经济表现恐糟于政府预期的揣测.[ID:nSB1652376]

中国备受关注的二季度经济增长数据将于下周公布,路透综合21家机构预测中值结果显示,二季度国内生产总值(GDP)同比增幅料连续第六个季度回落,并降至2009年一季度以来最低的7.6%,仅稍高于年初中国政府制定的7.5%全年增长目标.

温家宝称,今年4月中央提出把稳增长放在更加重要的位置,加大了预调微调力度."当前,这些措施正在见到成效,经济运行呈现缓中趋稳态势."

**坚持楼市调控不动摇**

中国近两年遏制楼市投机的决心不可谓不坚定,紧锣密鼓的楼市调控政策也被誉为史上最严厉.但二季度全国主要监测城市地价出现环比微升,6月份一些城市新建住宅价格出现环比上涨,导致购房者对房价上涨的预期再度升温.

对此,温家宝表示,目前房地产市场调控仍然处在关键时期,任务还很艰巨,必须坚定不移做好调控工作,把抑制房地产投机投资性需求作为一项长期政策,促进房价合理回归,决不能让房价反弹.

"要毫不动摇地继续推进房地产市场各项调控工作,促进房价合理回归,决不能让房价反弹,造成功亏一篑."温家宝表示.

他指出,目前房地产市场信息比较混乱,市场对房价走势的预期出现一些变化,群众普遍担心房价反弹.

因此,未来要继续坚决抑制投机投资性需求,防止变相放松购房政策,防止不实信息炒作误导;继续严格实施差别化住房信贷、税收政策和住房限购措施.

针对有地方出台或变相放松房地产市场调控政策的,要有针对性地及时制止纠正.新华社评论文章亦强调,对房价变化不可掉以轻心,巩固房地产调控成果需要强化问责机制.

虽然中国一再强调楼市调控不动摇,但地方政府受制于土地财政,早已开始频频试探中央底线,政策在不断微调.最近一例是报导称河南六部门出台支持刚需的楼市微调新政,但该消息随后遭官方否认.

在保障房建设方面,温家宝称,今年上半年保障性住房已经开工470万套,基本建成260万套,相关工作正在平稳推进.要继续稳步推进保障性安居工程建设,尽快形成有效供给;各地要积极拓宽筹资渠道,加快用地审批和供应,吸引多元投资主体参与建设.

他还表示,要采取有效措施,积极引导和支持房地产企业调整产品结构,增加普通商品房供给,满足合理的自住性需求.

随着成交量回升,中国房价显露小幅抬头迹象.中国指数研究院最新公布数据显示,6月百城新建住宅均价同比续降,但环比结束九连跌,北京等十大城市均价环比涨幅高于全国水平.[ID:nSB1643876]

而中国央行一个月内两度降息,对于5月份以来开始逐步回暖的中国房地产市场而言,料将持续改善市场预期,促进楼市短期内进一步活跃.(完)