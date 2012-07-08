(重温稿)〔中国证券〕沪深两市新上市规则实施,净资产等三大指标不溯及以往年度

路透北京7月8日电---中国上海和深圳证券交易所周六发布新股票上市规则,根据稍早公布的退市方案等对原规则进行修订,并表示净资产、营业收入、审计意见类型三项新增指标的计算不溯及以前年度数据.

两交易所均在其官网发布通知称,新上市规则已报经中国证监会批准,自2012年7月7日起施行.

通知称,新规则发布后,净资产、营业收入、审计意见类型三项新增指标的计算不溯及以前年度数据,即以2012年的年报数据为最近一年数,以2012年、2013年年报数据为最近两年数,最近三年数和最近四年数以此向后类推.

新增的股票成交量和股票收盘价两项指标,自新规则施行之日起适用.原上市规则中已有规定且在新上市规则中继续沿用的指标,不适用新老划断原则,相关年度数据应当连续计算.

上交所和深交所6月28日发布上市公司退市制度方案,两市均明确上市公司营业收入指标的退市期间由原定四年缩短为三年,且净资产连续三年为负者终止上市,此前规定为两年;两市并称,考虑到营业收入指标反映了上市公司的持续经营能力,决定采纳有关意见,改为对最近一年营业收入低于1,000万元人民币的上市公司予以退市风险警示.[ID:nST0469960] (完)

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